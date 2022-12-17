Под Воронежем следователи проверяют обстоятельства гибели женщины в овраге

Поиски пропавшей 13 декабря жительницы Богучара завершились. Труп 41-летней женщины обнаружили сотрудники полиции 17 декабря недалеко от дома.

- Следователи начали проверку по факту обнаружения в ходе поисковых мероприятий в овраге вблизи улицы Тенистой города Богучара тела женщины. Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Тело погибшей, смерть которой, по предварительным данным, не носит криминальный характер, направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины гибели. Будут установлены все обстоятельства произошедшего, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.