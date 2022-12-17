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НовостиПроисшествия17 декабря 2022 14:35

Под Воронежем следователи проверяют обстоятельства гибели женщины в овраге

Пропавшую без вести искали четыре дня
Ярослав ИВАНОВ

Поиски пропавшей 13 декабря жительницы Богучара завершились. Труп 41-летней женщины обнаружили сотрудники полиции 17 декабря недалеко от дома.

- Следователи начали проверку по факту обнаружения в ходе поисковых мероприятий в овраге вблизи улицы Тенистой города Богучара тела женщины. Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Тело погибшей, смерть которой, по предварительным данным, не носит криминальный характер, направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины гибели. Будут установлены все обстоятельства произошедшего, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.