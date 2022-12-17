В Воронеже выставку народных умельцев посетили более 1500 человек

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Завершившуюся выставку народного творчества и художественных ремесел «Мир стоит на мастерах» в Воронеже посетили более 1500 человек. В этом году она прошла в пятнадцатый раз.

На экспозиции представили лучшие изделия декоративно-прикладного творчества и традиционных ремесел региона - более 600 поделок, отражающих исконные ремесленные традиции и современные виды творчества.

На выставке показали также картины лауреатов II конкурса изобразительного искусства «Этнография в картинах», на которых колоритно изображен быт русской деревни.

В течение работы выставки 10 ремесленников дали мастер-классы по различным видам декоративно-прикладного искусства: изготовлению глиняных игрушек-свистулек, плетению поясов разными способами, челночному кружевоплетению, изготовлению текстильной куклы, росписи и резьбе по дереву, джутовой филиграни. Также в рамках работы выставки состоялась лаборатория «Нарядные истории» и мастер-шоу «Звучит народный инструмент».