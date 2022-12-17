Мэрия Воронежа прокомментировала инцидент с нападением стаи собак на детей

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В мэрии Воронежа прокомментировали случай с нападением беспризорных собак на детей в Железнодорожном районе. Как сообщал ранее сайт vrn.kp.ru, днем 16 декабря три пса кинулись на гуляющих ребятишек во дворе жилого дома в ЖК «Лазурный» на улице Суворова. Дети спасались бегством. Местные жители пожаловались в соцсетях, что это не единичный случай. Следователи начали проверку, почему организации, ответственные за отлов, бездействуют.

По данным мэрии, из ЖК «Лазурный» по жалобе горожан ранее забирали двух собак. Одна из них теперь живет у новых хозяев, вторая - в приюте у подрядной организации, занимающейся отловом.

- Районные управы принимают заявки о животных без хозяев или их агрессивном поведении, вся информация в установленные сроки передается специализированной подрядной организации. О таких животных следует также сообщать в электронную приемную на сайте администрации Воронежа, - сообщили в мэрии. - По действующему закону, животное возвращается на прежнее место обитания, перед этим его стерилизуют, вакцинируют, чипируют. Такие животные повторному отлову не подлежат, за исключением случаев проявления признаков немотивированной агрессии. Сейчас в городе, с учетом агломерации, порядка 3 000 собак без владельцев. До того момента, как работа была систематизирована, их число в отдельные годы доходило до 6 000 и даже до 8 000. На данный момент управам районов выделены субвенции, в рамках которых подрядчики отлавливают, стерилизуют, вакцинируют животных. Для более эффективного и комплексного решения проблемы идет строительство муниципального приюта, а также предпринимаются шаги для развития сети частных приютов, в том числе в рамках муниципально-частного партнерства.