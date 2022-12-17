Студенты музыкального колледжа поздравят воронежцев новогодним концертом

18 декабря в музыкальной гостиной «Импровизация» библиотеки имени Никитина пройдет новогодний концерт. Программу «Музыка - бесценный дар» подготовили студенты и преподаватели вокального отделения колледжа имени Ростроповичей.

Прозвучат армянская народная песня «Девушка», неаполитанская «Колыбельная», песни «Не забывай» Дунаевского из кинофильма «Испытание верности», «Ласточка моя» Липатова, романсы «Я вижу образ твой» Алябьева, «Внутренняя музыка» Гурилева, «О чем в тиши ночей» Римского-Корсакова, «Сладко пел душа соловушко» Глиэра, дуэт Графини и Сюзанны из оперы «Свадьба Фигаро» Моцарта, Вальс Мюзетты из оперы «Богема» Пуччини, Песенка Пепиты из оперетты Дунаевского «Вольный ветер» и другие произведения российских и зарубежных композиторов.

Концерт пройдет 18 декабря в 15.00 в лекционном зале 4-го этажа (пл. Ленина, 2), 12+