Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 декабря 2022 12:39

В Воронеже стая собак набросилась на детей во дворе многоэтажки

Следователи разберутся в инциденте, произошедшем на улице Суворова
Ярослав ИВАНОВ
скриншот из соцсетей

скриншот из соцсетей

Воронежские следователи начали проверку после сообщений в СМИ о нападении беспризорных собак на детей на улице Суворова. Инцидент произошел 15 декабря около 16.30 в ЖК «Лазурный». На троицу гуляющих ребятишек кинулись три пса – дети спасались бегством. Видео с камеры наблюдения местные жители опубликовали в соцсетях.

- Возле многоэтажки на Суворова, 122 тоже очень много собак. Причем летом эти милые собачки не стеснялись лежать на детских площадках в теньке, на газоне, и там же справлять нужду большую и малую! Отдельное «спасибо» за эти стаи работникам строек и всем неравнодушным людям, которые подкармливают бедных собачек! Ну, а детям надо сидеть дома и не отсвечивать? - подписала видео в городском паблике жительница одного из домов этого ЖК.

- Следователи в рамках проверки опросят потерпевших и жильцов близлежащих домов, дадут объективную оценку сложившейся ситуации, в том числе действиям организации, ответственной за проведение работ по отлову беспризорных животных, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.