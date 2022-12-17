В Воронеже стая собак набросилась на детей во дворе многоэтажки

скриншот из соцсетей

Воронежские следователи начали проверку после сообщений в СМИ о нападении беспризорных собак на детей на улице Суворова. Инцидент произошел 15 декабря около 16.30 в ЖК «Лазурный». На троицу гуляющих ребятишек кинулись три пса – дети спасались бегством. Видео с камеры наблюдения местные жители опубликовали в соцсетях.

- Возле многоэтажки на Суворова, 122 тоже очень много собак. Причем летом эти милые собачки не стеснялись лежать на детских площадках в теньке, на газоне, и там же справлять нужду большую и малую! Отдельное «спасибо» за эти стаи работникам строек и всем неравнодушным людям, которые подкармливают бедных собачек! Ну, а детям надо сидеть дома и не отсвечивать? - подписала видео в городском паблике жительница одного из домов этого ЖК.

- Следователи в рамках проверки опросят потерпевших и жильцов близлежащих домов, дадут объективную оценку сложившейся ситуации, в том числе действиям организации, ответственной за проведение работ по отлову беспризорных животных, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.