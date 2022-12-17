Жительница Воронежской области взяла кредит на установку окон, а их не дождалась

В Каменском районе раскрыли мошенничество годовой давности, в результате которого 65-летняя женщина выплачивает кредит.

Летом 2021 года в дом пенсионерки в поселке Каменка постучался молодой человек. Мужчина предложил поменять окна на пластиковые. Хозяйка призналась, что не против, только не хватает финансов. «Мастер» предложил взять кредит и сразу же оформил его через интернет - на ее имя, а свой личный счет записал в качестве получателя кредитных 38 тысяч рублей. Женщина стала ждать окон, выплачивая кредит, прошел год, а их так и не поставили! После этого она обратилась в полицию.

Подозреваемого задержали за аналогичные эпизоды. 21-летний житель Калужской области признался, что летом прошлого года со своим предложением обошел несколько домов в Каменке, но обмануть удалось только одну женщину. После этого он сразу уехал, а деньги потратил.

Теперь ему светит до пяти лет заключения за мошенничество.