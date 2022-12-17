Воронежские следователи заинтересовались сообщением о рукоприкладстве охранника в школе

Воронежские следователи заинтересовались инцидентом в школе №80, где, по сообщению одной из родительниц, якобы охранник ударил пятиклассника. Пост мать разместила 16 декабря в городском паблике. Ведомство начало проверку по сообщению в соцсети.

- Следователи СК в рамках проверки изучат все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку случившемуся, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, администрация учебного заведения начала служебное расследование с привлечением охранной структуры, которая работает в школе.