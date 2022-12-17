Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды17 декабря 2022 6:31

В Воронеже пройдет этнокультурный форум

На нем представят каталог объектов нематериального этнокультурного достояния региона
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
.

.

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

21 декабря в Воронеже пройдет этнокультурный форум «Народное творчество: традиции и инновации». Он подведет в регионе итоги Года культурного наследия народов России. На форуме представят печатный «Каталог объектов нематериального этнокультурного достояния Воронежской области».

Представители культурного сообщества из Ульяновской области и Луганской Народной Республики поделятся опытом по реализации инициатив в области развития и интеграции этнокультурных традиций. Пройдет также гала-концерт с участием лучших творческих коллективов Воронежской области и приглашенных гостей.