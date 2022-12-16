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НовостиОбщество16 декабря 2022 16:50

Младший сержант из Воронежской области погиб на Украине

Владимира Филимонова призвали во время частичной мобилизации
Мария Щербакова
Владимир Филимонов погиб при выполнении боевых задач

Владимир Филимонов погиб при выполнении боевых задач

Фото: с сайта администрации Грибановского района.

Младший сержант Владимир Филимонов, уроженец села Нижний Карачан, погиб в ходе спецоперации на Украине. О гибели земляка сообщили в администрации Грибановского района в пятницу, 16 декабря.

Владимир служил в танковых войсках. Во время срочной службы получил звание младшего сержанта, стал командиром танка с ракетно-пушечным вооружением. Во время частичной мобилизации его призвали в ряды Вооруженных Сил РФ.

- В ходе специальной военной операции проявил мужество и героизм. Погиб при выполнении боевых задач. В памяти земляков Владимир Филимонов останется героем, - отметили в райадминистрации.