Младший сержант из Воронежской области погиб на Украине

Владимир Филимонов погиб при выполнении боевых задач Фото: с сайта администрации Грибановского района.

Младший сержант Владимир Филимонов, уроженец села Нижний Карачан, погиб в ходе спецоперации на Украине. О гибели земляка сообщили в администрации Грибановского района в пятницу, 16 декабря.

Владимир служил в танковых войсках. Во время срочной службы получил звание младшего сержанта, стал командиром танка с ракетно-пушечным вооружением. Во время частичной мобилизации его призвали в ряды Вооруженных Сил РФ.

- В ходе специальной военной операции проявил мужество и героизм. Погиб при выполнении боевых задач. В памяти земляков Владимир Филимонов останется героем, - отметили в райадминистрации.