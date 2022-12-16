В Воронежской области продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда и сильного ветра

Предупреждение будет действовать 17 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воронежской области продлили желтый уровень погодной опасности. В регионе ожидаются туман, сильный ветер и гололед. Информация об этом появилась на прогностической карте Гидрометцентра России в пятницу, 16 декабря.

Так, порывы ветра до 17 метров в секунду ожидаются до 6.00 субботы, 17 декабря. Кроме того, сутки будет действовать предупреждение о гололеде и возможном налипании мокрого снега.

Напомним, в региональном Гидрометцентре прогнозируют потепление до +6 градусов на выходных. Это связано с приходим теплого циклона с юга.