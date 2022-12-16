Мать погибшего на полигоне под Воронежем солдата отсудила у Минобороны 1,5 млн рублей

В заявлении женщина просила 5 млн Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Минобороны заплатит 1,5 млн рублей матери погибшего на полигоне под Воронежем солдата-срочника Степана Цымбала. В эту сумму Прикубанский районный суд оценил моральный вред, причиненный женщине. Решение вынесли на заседании в четверг, 14 декабря. Об этом «Комсомолке» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Краснодарского края.

Требования матери суд удовлетворил лишь частично. В заявлении она настаивала на компенсации в 5 млн рублей.

Напомним, Степан Цымбал погиб 10 февраля 2019 года. Его нашли мертвым со связанными скотчем руками и пакетом на голове. Однако эксперты посчитали, что солдат сам свел счеты с жизнью.

Вину возложили на офицера Дмитрия Прохорова. Изначально его осудили за «превышение должностных полномочий». У погибшего был конфликт с капитаном. Старший по званию недосчитался двух ящиков водки. Прохоров четыре раза ударил солдата кулаком в живот и заставил искать пропажу, угрожая расправой.

Воронежский гарнизонный суд приговорил Прохорова к 4 годам условно. При этом связи между самоубийством срочника и действиями офицера суд не усмотрел. Сам Прохоров вину не признал.

Прокуратура направила во Второй западный окружной суд представление о пересмотре дела, а родители погибшего солдата составили апелляцию. Там Прохорова признали виновным уже в «доведении до самоубийства», а условное наказание заменили на реальное. Прохоров получил шесть лет тюрьмы. В апреле 2022 года его взяли под стражу в зале суда.