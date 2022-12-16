В Воронеже обсудили ESG-трансформацию туристической отрасли

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Местом проведения снова стал видовой гастрономический ресторан «Москва», уютная атмосфера которого позволила в неформальной обстановке пообщаться представителям департамента предпринимательства и торговли Воронежской области, а также бизнеса и общественников, развивающих туристический потенциал региона.

Деловой завтрак был посвящен важности соблюдения принципов устойчивого развития и социальной ответственности, а также особенностям реализации ESG-повестки в туризме. Модераторами встречи выступили член общественной палаты Воронежской области, создатель проекта «Дома не сидится» Михаил Глущенко и заместитель управляющего Воронежским отделением Сбербанка Кристина Маскаленко.

Кристина Маскаленко, заместитель управляющего Воронежским отделением Сбербанка:

«Наш регион обладает большим туристическим потенциалом. Поддержка местной экономики и социальной сферы, сохранение культурного наследия и приверженность традициям, а также уважительное отношение к окружающей среде – это основные ESG-подходы в этой отрасли, которые становятся еще более актуальными. Именно поэтому на очередной нашей встрече мы решили уделить особое внимание этой теме, чтобы поделиться эффективными инструментами применения ESG-практик в новых реалиях».

В формате живого диалога участники обсудили как реализовывать проекты с минимальными негативными последствиями и соблюдать баланс, какие инициативы уже есть в Воронежской области.

Такие встречи теперь проводятся регулярно, ведь важность затрагиваемых на них тем неоспорима.