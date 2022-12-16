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НовостиОбщество16 декабря 2022 13:15

В Воронеже на выходных потеплеет до +7 градусов

А местами по области – и вовсе до +9
Юрий КОЗЛОВ
Ввходные будут дождливыми и аномально теплыми.

Ввходные будут дождливыми и аномально теплыми.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аномальное тепло придет в Воронежскую область в выходные. В субботу, 17 декабря, синоптики обещают днем +6 градусов. В Воронеже будет чуть холоднее - +3. Связано это с приходом теплого циклона с юга. В воскресенье, 18 декабря, он принесет с собой сильный дождь и совсем необычные для декабря +7 градусов в Воронеже. А местами по области и вовсе +9.

Что касается ночей, то они будут куда холоднее – 17 декабря по области температура поднимется не более, чем до 1 градуса тепла, в Воронеже столбик термометра будет держаться около нуля.

Таким образом, все растает. И ударит на голую землю мороз, пусть и небольшой. В Воронеже ночью в понедельник, 19 декабря, будет до -8 градусов, днем – до -6. Местами по области будет еще холоднее. Ночь 19 января температура может опуститься до -9 градусов, днем – до -8. А вот снега не обещают.