В Воронежской области районная администрация оставила 13 многоквартирных домов без обслуживания

Прокуратура через суд заставила администрацию Петропавловского района выбрать управляющую компанию для 13 многоквартирных домов. До этого власти бездействовали. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 16 декабря.

В ведомстве отметили, что администрация должна была провести конкурс по выбору обслуживающей организации, но не сделала этого. Бездействие властей привело к неэффективному управлению общедомовым имуществом, его ненадлежащему содержанию и ремонту.

Уличив администрацию в нарушении жилищного законодательства, прокуратура обратилась в суд. Требования ведомства были удовлетворены.