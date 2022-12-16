С начала года в Воронежской области выявили 14 больных бешенством животных

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

За 11 месяцев 2022 года в Воронежской области зарегистрировали 14 случаев лабораторно подтвержденного бешенства животных. Болезнь выявили в 8-ми районах, и это, по словам врачей, в 2 раза ниже аналогичного периода прошлого года. В числе заболевших животных 9 кошек, три собаки, один олень и одна енотовидная собака.

За уколами от бешенства в больницы и поликлиники области с начала года обратились 5317 человек, покусанных, оцарапанных или ослюненных животными. За год в 2,6 раза выросло число укусов, нанесенных дикими животными.

В очагах бешенства зарегистрировали 51 укушенного человека, что на 7,27% меньше аналогичного периода 2021 года.