Воронежскую Гострудинспекцию возглавила Ирина Мануковская

Фото: Гострудинспекции по Воронежской области Фото: Предоставлено

Ирину Мануковскую утвердили в должности главы Государственной инспекции труда Воронежской области. Таким образом с приставкой врио она проработала почти год. Об официальном назначении сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 16 декабря.

Бывший глава Иван Яцких получил повышение в декабре 2021 года. Его перевели на работу в Роструд на должность руководителя управления осуществления федерального надзора в сфере труда.

В январе 2022 года временно исполняющим обязанности руководителя региональной Гострудинспекции стала Ирина Мануковская. Ранее она была замом Яцких по правовым вопросам.