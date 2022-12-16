В Воронеже врачи провели операцию на головном мозге с помощью уникального оборудования

Фото: департамент здравоохранения Воронежской области.

Воронежские нейрохирурги провели операцию на головном мозге с помощью уникального оборудования. Как сообщили в облздраве, 14 декабря областная больница №1 первой в России получила экзомикроскоп. Этот аппарат позволяет визуализировать ткани и кровеносные сосуды в формате 3D и 4К, обеспечивая 26-кратное увеличение изображения на 55-дюймовом мониторе. Таким образом специалисты могут увидеть мелкие структуры тканей в четыре раза четче, чем при помощи традиционных хирургических микроскопов.

- С помощью экзомикроскопа хирург и вся операционная бригада видят более детальное изображение структур головного мозга. Оборудование вращается на 360 градусов, и его можно направить на любой участок мозга. А с помощью многократного увеличения глазу доступны даже самые мелкие сосудистые и нервные структуры, - отметил заведующий нейрохирургическим отделением ВОКБ №1 Александр Буланый.

Как отметили в региональном департаменте здравоохранения, ранее подобный аппарат проходил апробацию в НИИ им. Склифосовского. Там же специалисты ВОКБ №1 ранее прошли специальное обучение для работы с ним.

15 декабря с использованием экзомикроскопа воронежские врачи провели первую операцию на головном мозге.