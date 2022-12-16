Разбойник вынес из воронежского супермаркета бутылку шампанского и банку кофе

В четверг сотрудники одного из супермаркетов на улице Ворошилова сообщили о разбойном нападении. Среди дня в торговый зал под видом покупателей зашли несколько человек. Они взяли с полки бутылку шампанского и банку кофе и попытались пройти через кассу без оплаты товара.

- Администратор магазина преградила злоумышленнику дорогу и потребовала оплатить или вернуть товар. В ответ на это, мужчина, угрожая сотруднице супермаркета ударом бутылкой по голове, оттолкнул её и скрылся, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Потерпевшая сообщила полицейским приметы нападавшего, те приступили к патрулированию территории вокруг магазина. Вскоре на улице Космонавтов на глаза патрулю попался похожий по описаниям гражданин, заявительница его опознала заявительница.

Задержанный оказался ранее судимым за разбойные нападения 35-летним местным жителем. На допросе он не стал свидетельствовать против себя.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает лишения свободы на срок до 8 лет. Сейчас задержанный содержится в изоляторе.