Гандболисты «Воронежа» проиграли клубу «Динамо-Сунгуль» из Снежинска и вылетели из Кубка России

Теперь гандболисты "Воронежа" сосредоточатся на чемпионате. Фото: cspsk-vrn.ru

Гандболисты «Воронежа» неудачно выступили в 1/16 финала Кубка России. Наши гандболисты, идущие на втором месте в высшей лиге, принимали дома снежинский клуб «Динамо-Сунгуль», занимающий восьмое место в суперлиге.

Первый тайм закончился вничью 13:13, причем по ходу игры вела в счете о одна, то другая команда. Во второй половине игры воронежцы большую часть времени шли в лидерах. К 51-й минуте они выигрывали два мяча, но гости провели три подряд результативные атаки и вырвались вперед - 25:24.

После этого последовала серия безголевых атак с обеих сторон. Только через четыре минуты воронежец Никита Сибирёв всё-таки поразил цель. Однако, тут же Леонид Кутепов тоже забросил мяч и поставил точку в этом матче.

Теперь гандболисты «Воронежа» сосредоточатся на играх чемпионата. 18 и 19 декабря в спорткомплексе «Гран-При» они сыграют с лидером высшей лиги волгоградским «Каустиком». В воскресенье встреча начнется в 19.30, а в понедельник - в 12.30.