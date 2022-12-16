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НовостиОбщество16 декабря 2022 11:39

Положительные тесты на ковид получили 82 воронежца

В больницы с осложнениями попали 23 человека
Мария Щербакова
Умерших за последние сутки нет

Умерших за последние сутки нет

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще 82 жителя Воронежской области получили положительные тесты на коронавирус. В общей сложность с начала пандемии в регионе заразились чуть более 470 тыс. человек. Такие данные представил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией в пятницу, 16 декабря.

С тяжелой формой заболевания госпитализировали 23 человека. При этом умерших за сутки нет. В целом ковид унес жизни почти 8,6 тыс. воронежцев. Выписали с больничного 92 человека.

Для сравнения, днем ранее заболевших было 80, а выздоровевших 96. Умерших также не было.