Положительные тесты на ковид получили 82 воронежца

Умерших за последние сутки нет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще 82 жителя Воронежской области получили положительные тесты на коронавирус. В общей сложность с начала пандемии в регионе заразились чуть более 470 тыс. человек. Такие данные представил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией в пятницу, 16 декабря.

С тяжелой формой заболевания госпитализировали 23 человека. При этом умерших за сутки нет. В целом ковид унес жизни почти 8,6 тыс. воронежцев. Выписали с больничного 92 человека.

Для сравнения, днем ранее заболевших было 80, а выздоровевших 96. Умерших также не было.