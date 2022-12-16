В Воронеже стали известны даты Черноземфеста 2023 года

Рок-н-ролльная атмосфера Черноземфеста-2022. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Организаторы «Черноземфеста» сообщили о датах проведения фестиваля в 2023 году. Как и в 2022-м, рокеры будут радовать зрителей три дня – с 18 по 20 августа. Состав участников, даже примерный, пока не объявляют. Зато обещают сюрпризы - новые имена и жанры.

Билеты начнут продавать с пятницы, 16 декабря, с 21.00. Тем, кто купит их до 22.00 16 декабря, они достанутся по хорошей скидке – за 2 800 рублей.

Напомним, «Черноземфест» с 2015 года проводили в Тамбове. С 2021 года он формально переехал в Воронеж. Формально, потому что в прошлом году фестиваль не проводили из-за вспышки коронавируса. В 2022-м же «Черноземфест» состоялся. Были как классики рока – Бутусов, «Ария», «Наив», «Сплин», так и новая волна. В первый день фестиваль посетили 10 тысяч человек, во второй – около 14 тысяч, в третий – около 13 тысяч.

«Черноземфест» запомнился рок-н-ролльной музыкой и атмосферой, колоритной жуткой-прекрасной статуей Аленки у сцены и скандальным политическим спичем лидера «Сплина», поддержавшим уехавшие из России группы.