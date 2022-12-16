В Воронеже возобновили работу уличные катки

С приходом морозов возобновили работу катки под открытым небом. Речь идет о площадках в парке «Алые паруса», Комсомольском сквере и на центральной площади в Новой Усмани. Об этом сообщила сеть «Лед».

Катки не работали с 10 декабря из-за потепления. Организаторы заявили, что использовать ледовые площадки возможно только при температуре ниже 3 градусов мороза. Не исключено, что в ближайшее время катки снова приостановят работу – синоптики прогнозируют потепление.

Напомним, в конце декабря начнут работать два катка в Центральном парке. Их в этом году перенесли с площади Ленина. Ледовые площадки будут бесплатными.