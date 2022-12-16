На трассе в Воронежской области сгорел грузовик из Москвы

Фото ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

Ранним утром в пятницу в Верхнемамонском районе на 694 км автодороги М4 сгорел МАЗ, которым управлял 63-летний житель Московской области. По предварительным данным, причиной ЧП стало лопнувшее на ходу колесо. Из-за этого возникло возгорание грузовика.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

По факту ДТП полицейские организовали поверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.

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