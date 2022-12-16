В квартире в Воронеже обнаружили 2,3 кг героина в тазу для стирки белья

Парень собирался распространять наркотик через тайники Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Воронеже задержали оптового наркосбытчика - 21-ленего приезжего из Средней Азии. Парень собирался распространять вещества через тайники-закладки. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в пятницу, 16 декабря.

Во время оборудования одного из тайников парень попался полиции. С собой у него было около 2 кг героина.

Во время обыска в квартире на Ломоносова, которую снимал задержанный, в тазу для стирки белья обнаружили 672 свертка с наркотиком. В общей сложности речь идет о 2,3 кг. Также изъяли пакет с 181 г нерасфасованного вещества, упаковочные материалы, банковские карты и мобильные телефоны.

В отношении наркосбытчика возбудили уголовное дело. Центральный районный суд отправил его в СИЗО.