На окраине Воронежа образовалась незаконная свалка с 18-метровым слоем мусора

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронеже на улице 9 Января у микрорайона Придонской на протяжении нескольких лет растет и ширится незаконная свалка. Как сообщил заместитель руководителя департамента природных ресурсов и экологии области Александр Царев, речь идет о старом карьере Воронежского комбината строительных материалов.

- Территория принадлежит области, официально здесь сейчас разрешено складировать лишь снег и листву с улиц города, - рассказал Александр Царев. – Однако вместе с ними в карьер сваливают и другой мусор – бытовые и строительные отходы. За определенную плату поднимается шлагбаум, и КамАЗы проезжают на закрытую территорию. Штрафы на задержанных частников результатов не дают.

В связи с этим департамент имущественных и земельных отношений рассматривает возможность расторжения договора на вывоз снега, поскольку его экологи рассматривают в качестве вредных отходов.

- Когда-то это место было рекультивировано, даже посадили деревья, - говорит Царев. – Многие из них выросли на высоту до 18 метров, а сегодня они почти по макушку завалены отходами.

По словам чиновника причиненный почве ущерб оценивается в 17 миллионов рублей.