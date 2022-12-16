В Воронеже ликвидировали коммунальную аварию в ЖК "Берег"

В мэрии Воронежа сообщили о ликвидации последствий коммунальной аварии, которая произошла накануне в ЖК «Берег» в Железнодорожном районе.

Напомним, из-за скачка напряжения вышла из строя линия электропередач. В результате остановилась работа блочно-модульной котельной и повысительного насосного оборудования - в нескольких домах пропали свет, отопление и вода.

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