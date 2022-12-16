В Воронеже определили победителей Чемпионата и первенства Воронежа по художественной гимнастике

фото: Администрация городского округа город Воронеж
Определяли победителей Чемпионата и первенства городского округа город Воронеж по художественной гимнастике. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В индивидуальной программе и групповых упражнениях приняли участие свыше 100 спортсменок в возрасте 12 лет и старше. Победителей и призеров в каждой возрастной группе определяло жюри по наибольшей сумме набранных баллов.
В итоге победа досталась следующим спортсменам.
Индивидуальная программа, КМС:
1 место: Аверьянова Ульяна;
2 место: Баракаева Полина;
3 место: Сукова Александра.
Индивидуальная программа, МС:
1 место: Сидельникова Алина;
2 место: Михалева Кира;
3 место: Антипова Алевтина.
Победители в групповых упражнениях КМС:
Лаврова Алиса;
Лимонько Владислава;
Михайлова Татьяна;
Чумакова Екатерина;
Сухорукова Кристина.
Победители в групповых упражнениях МС:
Кочеткова Дарья;
Серёгина Александра;
Сорокина Валерия;
Киреева Дарья;
Сумина Татьяна.
Всех участников соревнований наградили памятными призами. Победители получили медали и грамоты соответствующего достоинства.
Ирина Шабанова