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НовостиОбщество16 декабря 2022 8:16

В Воронеже определили победителей Чемпионата и первенства Воронежа по художественной гимнастике

12-13 декабря в СК «Звездный», что находится на улице Южно-Моравская, состоялись крупные спортивные соревнования
Источник:kp.ru
фото: Администрация городского округа город Воронеж

фото: Администрация городского округа город Воронеж

Определяли победителей Чемпионата и первенства городского округа город Воронеж по художественной гимнастике. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В индивидуальной программе и групповых упражнениях приняли участие свыше 100 спортсменок в возрасте 12 лет и старше. Победителей и призеров в каждой возрастной группе определяло жюри по наибольшей сумме набранных баллов.

В итоге победа досталась следующим спортсменам.

Индивидуальная программа, КМС:

1 место: Аверьянова Ульяна;

2 место: Баракаева Полина;

3 место: Сукова Александра.

Индивидуальная программа, МС:

1 место: Сидельникова Алина;

2 место: Михалева Кира;

3 место: Антипова Алевтина.

Победители в групповых упражнениях КМС:

Лаврова Алиса;

Лимонько Владислава;

Михайлова Татьяна;

Чумакова Екатерина;

Сухорукова Кристина.

Победители в групповых упражнениях МС:

Кочеткова Дарья;

Серёгина Александра;

Сорокина Валерия;

Киреева Дарья;

Сумина Татьяна.

Всех участников соревнований наградили памятными призами. Победители получили медали и грамоты соответствующего достоинства.

Ирина Шабанова