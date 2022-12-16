Мэр Вадим Кстенин напомнил воронежцам о 80-летии Среднедонской наступательной операции «Малый Сатурн»

фото: Администрация городского округа город Воронеж

Глава города Вадим Кстенин в день 80-летия Среднедонской наступательной операции «Малый Сатурн» обратился к воронежцам. Он напомнил о героических подвигах наших бойцов. Об этом рассказали в мэрии.

«Малый Сатурн» - одна из самых значимых наступательных операций советских войск в истории Великой Отечественной войны. Она началась 80 лет назад. Результатом ее стало не только освобождение Воронежа, разгром наиболее боеспособных соединений гитлеровских войск и войск немецких сателлитов – Италии, Румынии и Венгрии, но и срыв деблокирования войск Вермахта, окруженных под Сталинградом.

- Защитники Воронежа выстояли, перемалывая в тяжелых боях силы врага, а затем перешли в решительное наступление, что стало результатом успешной реализации стратегического плана операции Малый Сатурн, - сказал Вадим Кстенин.

Названия частей Красной армии увековечены в названиях улиц и на многочисленных воинских мемориалах Воронежа и области. А память бойцов для нас священна!

Подвиги советских бойцов и сегодня вдохновляют наших соотечественников, отстаивающих интересы страны в ходе специальной военной операции, вселяя уверенность в правоте своего дела, оставаясь яркими примерами мужества, стойкости и военного мастерства.

- Мы помним подвиги наших предшественников, чтим их героизм и самопожертвование и своим созидательным трудом на благо родного города воплощаем в жизнь их мечты о могущественной и процветающей Отчизне!, - заключил Вадим Кстенин.

Ирина Шабанова