В воронежских соцсетях распространяют объявление о досрочном начале школьных каникул

Классы в Воронеже постепенно возвращаются с карантинов Фото: из архива «КП»

В воронежских соцсетях распространяют информацию о досрочном роспуске школ на досрочные каникулы с 19 декабря. При этом авторы сообщения предъявляют скриншот воронежского новостного портал. Как пояснили в администрации города, эта информация недостоверна, а скрин старый – от 2016 года.

По данным мэрии на 10.00 16 декабря на карантин из-за гриппа и ОРВИ распустили 575 классов в 95 школах. Причем заболеваемость постепенно снижается. 14 декабря были закрыты 679 классов в 98 школах. Полностью закрытых учреждений на сегодняшний день нет.

Напомним, школьные каникулы в Воронеже в этом году начнутся 26 декабря и продятся по 8 января 2023 года.