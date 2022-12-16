В Воронежской области в 1,5 раза выросло количество ипотечных сделок с электронной регистрацией

С начала года благодаря сервису электронной регистрации сделок в Воронежской области было зарегистрировано в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сервис помогает сократить срок регистрации в Росреестре и позволяет сделать это без посещения МФЦ или Росреестра. Процесс регистрации клиент сможет отслеживать онлайн в личном кабинете. После регистрации документы из Росреестра автоматически придут на электронную почту всем участникам сделки.

Денис Скребец, заместитель председателя – управляющий Воронежским отделением Сбербанка:

«В среднем более 85% ипотечных сделок осуществляется с помощью этого сервиса.Онлайн-регистрация позволяет клиентам не погружаться в детали процесса оформления документов через Росреестр, тем самым экономит их время».

В преддверии Нового года рекомендуется завершить сделки, связанные с куплей-продажей недвижимости до 31.12.2022г, чтобы в январе была возможность подать документы на получение налогового вычета. Его можно только за календарный год, в котором возникло право на него, и за последующие годы.

Налоговый вычет — это возврат подоходного налога в размере 13%, который государство удерживает из официальной зарплаты. Вычет возможен на сумму до 2 млн рублей. Каждый может вернуть до 260 тысяч рублей за приобретение недвижимости, а если покупка совершалась в ипотеку — еще до 390 тысяч рублей за уплаченные проценты. Максимальная сумма возврата — 650 тысяч рублей.

Также Сбер в сотрудничестве с Федеральной налоговой службой РФ запустил услугу, благодаря которой ипотечные клиенты банка могут получить налоговый вычет за покупку недвижимости и выплаченные проценты по ипотеке в упрощенном порядке.