Воронежский хореографический коллектив "Искорка" отметил юбилей благотворительным концертом

Фото упрааы Ленинского района Фото: Предоставлено

Воронежский хореографический коллектив «Искорка» отметил 10-летие. По случаю юбилея глава Ленинского района Сергей Ситников поздравил руководителей и преподавателей, вручив им благодарственные письма.

Образцовый хореографический коллектив «Искорка» был создан в 2012 году на базе Детской школы искусств № 11 имени М.И. Носырева города Воронежа по инициативе известных преподавателей хореографии: Заслуженного работника культуры РФ Таисии Дорохиной и Заслуженного работника культуры РФ Людмилы Дорохиной.

Коллектив является обладателем Гран-При, Лауреатом многих Международных, Всероссийских и региональных конкурсов в городах Москва, Нижний Новгород, Казань, Ростов-на-Дону, Минск, Санкт-Петербург.

В рамках благотворительной акции «Подари радость жизни» и в честь своего юбилея коллектив «Искорка» дал грандиозный концерт на сцене городского Дворца Культуры. Все собранные от концерта средства направили на лечение онкобольных детей Воронежа и Воронежской области, подопечных фонда «Добросвет».

В праздничной программе приняли участие ребята из 2-7 классов, выпускники хореографического коллектива «Искорка». Руководители: Заслуженный работник культуры РФ Таисия Дорохина, Заслуженный работник культуры РФ Людмила Дорохина, преподаватель Маргарита Пономарева, концертмейстер Редченко Александр. Вела концерт Татьяна Перова.

Глава Ленинского района Сергей Ситников отметил, что в наш век гиподинамии растет спрос на участие в танцах.

- Хореография становится источником детского здоровья, радости, повышения работоспособности, разрядки умственного и психического напряжения, а, следовательно, одним из условий успешной подготовки к учебной и трудовой деятельности, - добавил Сергей Ситников.