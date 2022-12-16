Воронежцы могут получить перерасчет платы за ТКО при временном отсутствии

В ходе заседания традиционного Клуба ЖКХ в управе Ленинского района обсудили актуальные проблемы и вопросы в сфере управления многоквартирными домами, выявленные при рассмотрении обращений граждан. В повестку заседания Клуба включили рассмотрение нового порядка перерасчета платы за ТКО при временном отсутствии потребителя. С 1 марта 2023 года управляющие компании обязаны делать перерасчет платы за ТКО, если потребитель отсутствовал в жилом помещении более пяти дней подряд. Для этого потребителю нужно будет представить заявление и документы, которые подтверждают период временного отсутствия.

Участников Клуба проинформировали о возможности замены лифтов с оплатой в рассрочку половины стоимости. Такой проект реализует комиссия по вопросам лифтового хозяйства при Минстрое. Возможностью смогут воспользоваться дома, в которых собственники собирают взносы на капремонт на специальном счете.

Чтобы воспользоваться льготой, можно будет обратиться напрямую к лифтовым компаниям. Они готовы предоставлять беспроцентную рассрочку на половину стоимости работ по замене лифтов на срок до пяти лет. Повышать стоимость лифта при этом не предполагают. Стоимость зафиксируют и в период выплат она не будет меняться.