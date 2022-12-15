В художественном музее воронежцам покажут фотовыставку, посвященную Петру I

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

16 декабря в выставочном зале музея имени Крамского откроется фотовыставка «Петр I. Памятные места Воронежской области», приуроченная к 350-летию императора.

Проект представит работы фотохудожника Александра Савчука. Первое его знакомство с Петровской тематикой произошло в 2018 году на VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме, он принял участие в интернет-проекте «Свод Петровских памятников России и Европы». За четыре года автор отснял более 400 петровских памятников в 30 регионах России - от Соловков до Астрахани и от Ленинградской области до Татарстана.

Фотовыставка покажет архитектурное наследие Петровского времени Воронежской области. Это памятники самому Петру Великому, усадьбы, верфи, монастыри, храмы и другие исторические архитектурные объекты.

Выставка продлится до 25 декабря, 0+