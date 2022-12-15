В воронежской маршрутке жене мобилизованного отказали в бесплатном проезде

скриншот из соцсетей

15 декабря жительница Воронежа пожаловалась, что ей отказали в маршрутке в бесплатном проезде как жене мобилизованного. Женщина написала в городском паблике в соцсетях, что водитель назвал ее «бессовестной и наглой».

- Сегодня вошла в маршрутку №16 на ост. «Школа» (ул. Генерала Лизюкова), у меня проезд по мобилизации. При оплате картой на табло просто написано, что проезд по мобилизации, на что водитель маршрутки стал возмущаться, что такого он не знает, что я не хочу оплачивать, бессовестная и наглая. Я попыталась ему объяснить, что это значит. Он продолжал возмущаться, попросил выйти из маршрутки, сказал, что не повезет меня. Вы знаете, такого унижения я никогда не испытывала! Я представляю, какой стресс испытывают дети, которых тоже пытаются высадить. Хотелось бы, чтобы администрация города на это обратила внимание и провела соответствующую работу, - написала женщина в посте.

В мэрии Воронежа прокомментировали инцидент.

- Бесплатный проезд уже оформлен для нескольких сотен родных мобилизованных, проект реализуется уже достаточно давно. Все предприятия-перевозчики приняли верное решение и поддержали такую меру помощи, а также провели отдельную разъяснительную работу с водителями. Такие неприятные случаи, конечно, возможны, но однозначно носят не системный, а единичный характер. Профильные службы администрации города предпримут максимум усилий, чтобы повторение подобного было минимизировано, в том числе корректировкой настройки программного обеспечения, а также проведением дополнительного инструктажа и разъяснительной работы с водителями, - отметили в администрации, добавив, что извинились перед женщиной.