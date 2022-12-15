Жителя Воронежской области будут судить за приставания к 12-летней падчерице по пьяни

Воронежские следователи передают в суд дело 52-летнего жителя Панинского района, обвиняемого в домогательствах к несовершеннолетней и взятке полицейскому.

По данным следствия, мужчина в июне 2021 года в состоянии алкогольного опьянения приставал к 12-летней падчерице. Девочка долго скрывала инцидент, но в феврале текущего года рассказала о происшествии своему отцу, и он обратился в полицию.

Когда подозреваемый узнал о написанном заявлении, он предложил сотруднику полиции 15 тысяч, чтобы правоохранители не проводили проверку. После чего его задержали и отправили в СИЗО.

- На предварительном следствии фигурант не признал вину в совершении указанных преступлений. Несмотря на это следователи собрали достаточно доказательств (показания свидетелей и потерпевшей, результаты проведенных экспертиз, протоколы осмотров, выемок и очных ставок), изобличающих мужчину, уголовное дело направили в суд, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.