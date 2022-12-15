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НовостиЗвезды15 декабря 2022 15:05

В Воронеже открылась выставка трех картин Криворучко

Они посвящены русским иконописцам
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

14 декабря в художественном музее имени Крамского открылась выставка «Великие русские изографы». Экспозиция представила три картины известного художника, лауреата премии Сергея Радонежского, почетного гражданина Воронежа Василия Криворучко. Работы мастера - из собрания краеведческого музея, в фондах которого хранится большая коллекция работ этого художника на тему истории России.

Горожанам показывают картины «Андрей Рублев. Троица», «Дионисий», «Феофан Грек».

- Золотым веком русской иконописи стал XV век, в то время творили великие художники Феофан Грек, Андрей Рублев и Дионисий. Если у Феофана Грека икона - это проповедь Божественного света, величия Бога, то у Андрея Рублева - это молитва, созерцание, углубление в тайну общения Святой Троицы. У Дионисия же это гимнография, музыка, симфония высших божественных сфер, - отметили организаторы. - Прежде, чем приступить к работе над своими картинами, Василий Павлович изучал русские летописи, исторические документы. Так правдиво, так достоверно воссоздать образы трех гениев русской иконописи мог только человек, близкий по духу этим древнерусским мастерам.

Выставка продлится до 25 декабря, 0+