В Воронеже из-за сноса дома отключат воду на трех улицах

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежцев предупредили о плановом отключении воды в Коминтерновском районе 16 декабря. Это связано со сносом дома №66 на Московском проспекте. Работы будут проводить с 10.00 до 17.00. Отключение коснется жильцов трех улиц.

- У водопроводной линии, которая проходит под домом №66 по Московскому проспекту, нет задвижки на перекрытие, поэтому требуется отключение домов квартала, - сообщили в «РВК-Воронеж». - Жителям рекомендуем запастись водой.

Будет временно приостановлено холодное водоснабжение по следующим адресам: ул.Беговая 4-94, 49-63, Московский проспект, 46-80, 67, ул.45 Стрелковой Дивизии, 118-160,131-173.