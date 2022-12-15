Показали, как выглядит на Вышитой карте России Воронежская область

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В Москве на закрытии Года культурного наследия народов России представили Вышитую карту России. Воронежскую область на арт-объекте создала мастер изготовления традиционного народного костюма Наталья Околелых.

Общий размер карты составил 3х7 метров. Проект объединил мастериц-вышивальщиц со всех России: каждый регион вышили характерным орнаментом и узором.

В вышитой карте Воронежской области мастерица Наталья Околелых соединила орнаменты села Татарино Каменского района, выполненные в сочетании техник «роспись» и «косой крест», использовавшихся на завесках-фартуках, а в нижней части - растительный орнамент в технике «крест» – копия этнографической вышивки села Галиевка Богучарского района.

Кроме вышитой карты региона воронежцы представили панно с образцами узоров Бутурлиновского и Репьевского районов.

Надежда Бабкина назвала карту мощным оберегом нашей страны. На мероприятии представили книгу-альбом «Вышитая карта России», которая рассказывает об истории создания уникального полотна и показывает отдельно региональные фрагменты карты с описанием особенностей этнической вышивки в разных субъектах Российской Федерации.