В фестивале «Возьмемся за руки, друзья!» в Воронеже приняли участие 717 исполнителей

В Воронеже завершается международный фестиваль песни и танца народов мира «Возьмемся за руки, друзья!». 15 декабря в 18.00 в городском дворце культуры состоится гала-концерт победителей отборочных туров форума, которые прошли 10 и 11 декабря.

В них приняли участие 717 исполнителей, представивших культуру 39 стран мира - России, Туркменистана, Мексики, Италии, Армении, Израиля, Ирландии, Бельгии, Казахстана, Новой Зеландии, Великобритании, Индии, Франции, Турции, Сербии, Китая, Венгрии, Греции, Японии, Острова Пасхи, Бразилии, Вьетнама, Кубы, Анголы, Азербайджана, Республики Чад, Эквадора, Гвинея-Бисау, Ирана, Индонезии, Киргизии, Конго, Украины, Беларуси, Экваториальной Гвинеи, Мозамбик, Никарагуа, Грузии и Республики Молдова, а также отдельных регионов нашей страны, например Бурятии и Дагестана.

Победителей выбрали в четырех номинациях - «Народная и национальная хореография», «Народный и национальный вокал», «Народный национальный инструмент», «Национальное декоративно-прикладное творчество».

Фестиваль приурочен к международному Дню студента и проходит под девизом: «За международное согласие, против расизма и насилия».