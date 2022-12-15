В Воронеже двое грабителей справились с женщиной-сторожем, но оказались бессильны вскрыть сейф

Полицейские поймали двух мужчин, пытавшихся ограбить производственно-строительную организацию в Левобережном районе. Стражи порядка выяснили, что злоумышленники ночью залезли на территорию предприятия. Закрыв лица шарфом и балаклавой, они заставили 71-летнюю женщину-сторожа показать им помещение, в котором находится сейф. Несколько часов преступники пытались вскрыть металлическую конструкцию, однако до начала рабочего дня так и не успели это сделать.

Незадачливых грабителей, 36-летнего местного жителя, уже судимого за кражу, и его 40-летнего знакомого, задержали в Левобережном районе и доставили в отдел полиции. Они признали свою вину частично.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» (до семи лет лишения свободы). Задержанных мужчин отправили в следственный изолятор. Решается вопрос об их аресте, - сообщили в региональном ГУ МВД.