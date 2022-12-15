Воронежца, находящегося в международном розыске за изнасилование, задержали в Беларуси

Находящегося в федеральном розыске за жестокое обращение и изнасилование воронежца поймали в Беларуси. Мужчину задержали 5 декабря и заключили под стражу. По сообщению Ленинского райсуда, он будет в изоляторе до 4 января 2023 года.

Заявление в полицию на мужчину написала год назад его бывшая подруга. Девушка сообщила следователям, что в сентябре 2021-го подозреваемый удерживал ее взаперти в квартире под угрозой ножа, избил и изнасиловал. На мужчину завели уголовное дело по трем статьям - незаконное лишение свободы с применением предмета, используемого в качестве оружия, изнасилование и совершение иных действий сексуального характера.