Воронежцы взяли две бронзы на международном турнире по джиу-джитсу

Воронежские спортсмены достойно выступили на международном турнире в Санкт-Петербурге. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежские спортсмены достойно выступили на международном турнире по джиу-джитсу «St.Petersburg Open 2022», завершившемся в северной столице. На соревнования приехали сильнейшие спортсмены России и ближнего зарубежья. В турнире участвовали более 600 человек, которые боролись за медали в трех возрастных группах: мужчины и женщины, спортсмены до 18 лет и до 16 лет.

- Бронзу среди спортсменов до 16 лет в весовой категории до 55 кг завоевали воронежцы Александр Янкович и Максим Зиборов, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. - В том же возрасте, но в весе до 73 кг Кирилл Матвеев занял пятое место. Спортсмен боролся за бронзу, вел на протяжении всего решающего поединка, но в концовке получил небольшую травму и биться в полную силу не смог. Иван Пресняков среди спортсменов не старше 18 лет в весовой категории до 81 кг стал седьмым. Спортсменов готовили к турниру тренеры Д.А. Бешенец, И.М. Долбилин, А.В. Казьмин.