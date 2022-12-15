Воронежцев приглашают на бесплатный концерт в библиотеке

17 декабря в зале фонотеки отдела музыкально-нотной литературы библиотеки имени Никитина (ул. Орджоникидзе, 36, 3-й этаж) выступят воронежские авторы-исполнители Владимир и Андрей Цукановы.

Владимир Цуканов - лауреат фестивалей авторской песни «Парус надежды», «Рамонский родник», «Соловьиная трель», руководил детско-юношеской студией авторской песни «Ювента» и студией бального танца, актер театра «Зазеркалье». Его сын Андрей Цуканов - семиклассник школы №48, победитель XI Всероссийского детско-юношеского фестиваля авторской песни «Зеленая карета» (2022), лауреат фестиваля «Навстречу к звездам» (Байконур, 2022), лауреат слета «Многоголосье» (2022 и XXV Международного фестиваля авторской песни «Парус надежды» (2021), финалист Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» в Артеке (2022), трижды лауреат Воронежского конкурса художественного чтения «Души прекрасные порывы», лауреат конкурса «Наследники победы», окончил театральное отделение воронежской ДШИ №6, участвует в спектаклях студии «Театральная 17» и театра «Зазеркалье».

В программе концерта прозвучат авторские песни на стихи Роберта Бернса, Георгия Иванова, Владимира Цуканова, а также песни из спектаклей, классика бардовского жанра и отрывки из прозаических произведений.

Концерт состоится 17 декабря в 17.00, вход свободный, 6+