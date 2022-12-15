Воронежское село победило в конкурсе на проведение интернета, но не может добиться установки вышки

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронежской области методом электронного голосования выбрали село, которое может претендовать на установку вышки для подключения современного интернета по госпрограмме. Победителем в конкурсе стало село Скляево Рамонского района, набравшее большинство голосов. Однако радость сельских жителей от победы была, как выяснилось позже, преждевременной. В программу Скляево может и не попасть.

- По условиям конкурса в нем могли участвовать села с официальной численностью жителей от 100 до 500 человек, - рассказал нам глава Скляевского сельского поселения Виктор Зубащенко. – А у нас прописано больше 500 жителей.

По этой причине департамент цифрового развития региона отказывает принять во внимание результаты голосования. Более того – вышка сотовой связи в Скляево уже есть. Но сигнал от нее слабый и не распространяется на соседние поселки. Глава поселения предложил областным чиновникам поставить новую вышку с тем расчетом, что бы она охватывала соседние села Скляево-4, Скляево-5 и Ольховатку. Однако согласия от департамента до сих пор нет.

По словам Виктора Зубащенко, в соседней Ольховатке есть проводной высокоскоростной интернет. Оптико-волоконный кабель подведен к новому зданию ФАПа, и его можно было бы использовать местным жителям. Но медицинское учреждение может скоро закрыться из-за изменения численности местного населения. Сейчас в Ольховатке проживают всего 87 человек, а необходимый для работы ФАПа минимум - 100 человек.