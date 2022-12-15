Под Воронежем в снежный плен попала фура

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14 декабря автоинспекторы помогли дальнобойщику на трассе. Около 7.00 на 204-м километре автодороги Р-298 «Курск-Борисоглебск» в Семилукском районе сотрудники ДПС заметили съехавший в кювет фуру с полуприцепом «Скания». 47-летний водитель из Белоруссии рассказал, что из-за погодный условий и наледи не справился с управлением. В полуприцепе у него находились деревянные поддоны после отгрузки привезенного товара.

Сотрудники Госавтоинспекции обратились за помощью к водителю мимо проезжавшего трактора-погрузчика, он расчистил подъездные пути и помог отбуксировать большегруз на проезжую часть. После чего дальнобойщик продолжил путь.