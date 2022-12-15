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НовостиОбщество15 декабря 2022 10:20

Глава Следкома потребовал отчета о расследовании дел о коррупции в Воронежской области

Причиной стало общественное обращение к руководству СК России
Ярослав ИВАНОВ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя следственного управления по Воронежской области Кирилла Левита доклад о результатах расследования дел, получивших широкий резонанс.

Причиной стало общественное обращение к руководству СК России о способствовании в раскрытии громких дел в Воронежской области - в их числе коррупционные преступления и мошеннические действия.

Как писал сайт vrn.kp.ru, в последнее время в Воронежской области увеличилось число дел в отношении депутатов и чиновников, которые замешаны в коррупции и мошенничествах. Свежим эпизодом стал арест Романа Жогова, ниточка к нему потянулась от уже осужденного бывшего вице-спикера гордумы Александра Провоторова, который отбывает срок в колонии за мошенничество на выборах. Кроме того, продолжается суд над экс-вице-мэром Юрием Бавыкиным, которого тоже обвиняют в мошенничестве на выборах 2020 года.