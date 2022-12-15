Под Воронежем в производство пончиков планируют вложить 371 миллион рублей

Воронежские пончики - это не только лакомство, но и 70 новых рабочих мест. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новоусманском районе на территории особой экономической зоны «Центр» планируют выделить ООО «Пекарни Черноземья» гектар земли под производство пончиков. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.

В «сладкий» проект инвесторы собираются вложить 371 миллион рублей. На производстве будет выпускать по четыре миллиона пончиков в месяц. На заводе планируют создать 70 новых рабочих мест со средней зарплатой 60 тысяч рублей. Ожидаемые ежегодные отчисления налогов в бюджет региона - 160 миллионов рублей. Если все будет, как задумали инвесторы, продукция завода сможет заменить 80% импортных пончиков на российском рынке, причем цена воронежских будет более низкой.

Новое производство планируют запустить в 2024 году.