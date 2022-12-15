Житель Воронежской области лишился 600 тыс руб после звонка "из банка"

За 14 декабря в полицию с заявлениями на действия дистанционных мошенников обратились 20 жителей Воронежской области. В общей сложности они лишились более 3,6 млн рублей.

59-летнего жителя Подгоренского района развели по классической схеме. Ему позвонил якобы «сотрудник безопасности банка» и напугал, что мошенники завладели данными его банковского счета и пытаются оформить на него кредит. Звонивший сказал, что за мужчиной будет закреплен банковский работник, который по телефону проинструктирует, как нужно действовать, чтобы обезопасить сбережения. После этого позвонил «банковский менеджер», разъяснил, какие операции необходимо сделать и сообщил реквизиты «безопасных» счетов, на которые надо перевести деньги, тем самым «закрыть» кредиты, которые мошенники оформили на его банковский счет, а затем эти деньги автоматически спишутся с его задолженности. По такой схеме мужчина лишился 600 000 рублей.