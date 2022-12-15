В Воронежской области в ноябре сильно подорожали свежие огурцы и помидоры, яйца и молоко

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

По данным ежемесячного статистического наблюдения, индекс потребительских цен в ноябре 2022 года незначительно вырос по отношению к предыдущему месяцу. И ощутимо - по сравнению с прошлым декабрем - потребительские товары и услуги подорожали на 11,4%, а продукты - на 9,3%, об этом сообщил Воронежстат.

В ноябре по сравнению с октябрем продовольствие подорожало на 0,1%. При этом цены на свежие огурцы выросли в 1,4 раза, на свежие помидоры - в 1,2 раза. Сильно подорожали молоко, яйца, мороженые креветки, лососевая икра, торты, рулеты, пряники, какао, виноград, бананы и обед в столовой, кафе - от 3,5 до 16,8 %. Зато снизились цены на пельмени, сахар, пакетированный черный чай, чеснок, груши и лимоны от 5,2 до 9,7 %.

Промышленные товары в ноябре 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года подорожали на 15%. А по сравнению с предыдущим октябрем цены на них изменились не сильно. Кремы для лица, зубные щетки, зимние женские и мужские сапоги и ботинки, электрические батарейки, сухие корма для домашних животных подорожали на 3,9-9,7 %. Зато кремы для рук, бумажные носовые платки, электрочайники, миксеры, блендеры, триммеры, флеш-накопители, мотоциклы без коляски, смартфоны и металлочерепица подешевели - на 3,7-9,4 %.

Цены на левомеколь, валидол, нафазолин, отечественный аспирин, аскорбиновую кислоту и поливитамины повысились на 3,4-5,1%. Валерьянка, азитромицин и синупрет стали дешевле на 3,2-4,2%.

Тарифы на услуги в ноябре 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года повысились на 9,8%. По сравнению с октябрем значительно возросла стоимость пересылки простого письма внутри России, проезда в купейных вагонах скорых нефирменных поездов, пребывания пациента в стационаре, лечебного массажа, поездок в страны Закавказья, отдельные страны Южной Азии и Средиземноморья - на 7,1-25,5%. В то же время снизился проезд в купе и плацкарте скорых фирменных поездов - на 2,1- 8,6%.