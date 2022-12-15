В Воронеже представили завершенную концепцию обновления улицы Карла Маркса

Возле кафе "Андерсон" планируют сделать детскую площадку. Фото: c телеграм-канала Вадима Кстенина.

Воронежцам представили завершенную концепцию обновления улицы Карла Маркса. Там напротив кафе «Андерсон» появится современная детская площадка, а рядом еще и новые скамейки с модулями для картин. Также на улице создадут световую инсталляцию «Первый олимпийский чемпион Панин-Коломенкин», место для музыкантов, навесы. А еще посадят новые деревья и кустарники. Концепцию приняли с учетом пожеланий горожан.

Так могут выглядеть скамейки с местами для картин. Фото: c телеграм-канала Вадима Кстенина.

Над скамейками обустроят оригинальные навесы. Фото: c телеграм-канала Вадима Кстенина.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин в своем телеграм-канале отметил, что до реализации этой концепции еще очень далеко. Минимум год уйдет на рабочую документацию, еще нужно будет найти деньги на финансирование обновления улицы. Также мэр заявил о необходимости при проектировании доработать предложения по прилегающей дорожной инфраструктуре, инженерным сетям, обеспечении чистого от проводов неба.

Так будет выглядеть улица возле дома № 67. Фото: c телеграм-канала Вадима Кстенина.